Мигранты жестоко избили двух женщин на остановке

Мигранты в Екатеринбурге жестко избили мать и дочь на автобусной остановке. Как сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво», иностранцы начали приставать к девушке общественном транспорте, и она попросила маму встретить ее при высадке. Однако приезжих это не остановило и мужчины набросились на обеих.