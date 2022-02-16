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28 минут назад

Мигранты избили россиянку с дочерью на остановке

Елена Прошина

Мигранты в Екатеринбурге жестко избили мать и дочь на автобусной остановке. Как сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво», иностранцы начали приставать к девушке общественном транспорте, и она попросила маму встретить ее при высадке. Однако приезжих это не остановило и мужчины набросились на обеих.

Мигранты жестоко избили двух женщин на остановке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение!», — написала родственница пострадавшей екатеринбурженки.

Мать сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, ей требуется операция. Девушка получила многочисленные ушибы.

Ножи, раны и разбитые машины. Кто стоит за массовой дракой сотен мигрантов в Москве?

Полиция уже задержала подозреваемого, которым оказался 17-летний подросток. Остальные же мужчины, по версии правоохранителей, в драке не участвовали. Возбуждено уголовное дело.

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