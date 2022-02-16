Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю на три месяца

В Москве Басманный суд продлил арест бизнесмену Борису Шпигелю, обвиняемому по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест на три месяца.

Защита намерена обжаловать это решение. Ранее юристы подавали ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в два миллиона рублей, отмечая, что состояние его здоровья стремительно ухудшается.

6 апреля экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что взятки не брал. По словам бывшего главы региона, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.