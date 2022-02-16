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32 минуты назад

В российском городе мигранты жестоко избили двух женщин на автобусной остановке

Lenta.ruиещё 2

В Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке жестоко избили педагога и ее 20-летнюю дочь. По сведениям Znak.com, 48-летняя женщина получила травму головы и перелом ноги.

Все произошло 11 февраля на улице Пехотинцев. Горожане уверяют, что в этом районе сформировался «анклав» мигрантов. По их словам, подростки-иностранцы уже приставали к девушкам, воровали телефоны, провоцировали конфликты.

В Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург» отмечается, что все началось с конфликта в автобусе. Пятеро пассажиров стали приставать к девушке и наносить пощечины. Напуганная жительница Екатеринбурга позвонила матери и попросила ее встретить. На автобусной остановке мигранты начали избивать россиянок.

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Известно, что женщине после нападения предстоит перенести операцию. Ее дочь попала в больницу с сотрясением мозга.

В декабре 2021 года в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами. Подросток вместе с друзьями заметил, что на автобусной остановке мигранты толпой избивают мужчину. Россиянин решил вмешаться в ситуацию и оттащить уже не подающего признаки жизни пострадавшего гражданина. В этот момент на него и напал один из приезжих.

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