Жених погибшей дочери Конкина раскрыл подробности трагедии

32-летняя женщина утонула в бассейне одного из фитнес-клубов. Выяснилось, что врача, который бы мог оказать помощь на месте, в заведении не было. Вероятно, шанс спасти дочь артиста все-таки был, о чем заявил Серов. По его словам, медики, которые оказывали первую помощь, раскрыли ему детали трагедии.