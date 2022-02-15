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54 минуты назад

Жених дочери актера Конкина о подробностях трагедии: «Сердце ей запустили, но мозг уже умер»

Газета.Ru

Михаил Серов, жених погибшей дочери актера Владимира Конкина Софии, рассказал подробности трагедии. Об этом пишет 5-tv.ru.

Жених погибшей дочери Конкина раскрыл подробности трагедии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

32-летняя женщина утонула в бассейне одного из фитнес-клубов. Выяснилось, что врача, который бы мог оказать помощь на месте, в заведении не было. Вероятно, шанс спасти дочь артиста все-таки был, о чем заявил Серов. По его словам, медики, которые оказывали первую помощь, раскрыли ему детали трагедии.

«Он (врач – «Газета.Ru») сообщил, что София долгое время пробыла без кислорода. Сердце ей запустили, но мозг уже умер. Если бы кто-то вынул ее из бассейна или помог… Ведь она была больше 10 минут в воде», – сказал Серов.

Ранее стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 32-летней дочери Конкина.

Следствие установило, что София Конкина начала тонуть в бассейне фитнес-клуба «Джамп», однако из-за отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медпомощи через два дня скончалась в больнице.

Учредителю и управляющей фитнес-клубом Анне Андриановой было предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Пока она находится под «запретом определенных действий», ее имущество стоимостью 11 млн рублей арестовано.

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