В Польше произошел взрыв на фабрике динамита

Взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ в польской местности Крупский-Млын на юге страны. Об этом сообщило в понедельник радио RMF.

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По информации радиостанции, в настоящее время разыскиваются два человека, которые отсутствовали на общем сборе сотрудников фабрики. На место происшествия выехали спасательные службы.

Взрыв произошел на территории фабрики, но был слышен в радиусе нескольких десятков километров. Разрушено одно из зданий.

Фабрика принадлежит компании NitroErg, входящей в группу KGHM Polska Mied. Это не первый подобный инцидент. В 2021 году на производстве этой фирмы в местности Берунек также произошел взрыв. Тогда один человек погиб, один пострадал.