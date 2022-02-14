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42 минуты назад

Американская студентка пропала в Петербурге

Lenta.ruиещё 1

Американка, приехавшая в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), не выходит на связь с 7 февраля, ее разыскивает полиция. Об этом сообщается на сайте вуза.

Американская студентка пропала в Петербурге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что гражданка США прибыла в Санкт-Петербург 28 января. Она должна была обучаться по дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный. Основной курс» и 3 февраля лично пришла в вуз для заключения договора, однако с 7 февраля с ней не получается связаться.

«До настоящего времени Уэллс К. К. на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина», — рассказали в СПбГУ.

Ранее в Москве спустя неделю после пропажи удалось отыскать исчезнувшую в Саратовской области 17-летнюю школьницу. Девушка пропала по дороге домой. Ее мать заверила, что школьница никогда не жаловалась на душевное состояние или какие-либо проблемы. Сама девушка в опубликованном видео рассказала, что сбежала из центра для несовершеннолетних.

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