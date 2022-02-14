ФСБ: Хакерская группировка Lurk прекратила существование

Хакерская группировка Lurk, участники которой приговорены к различным срокам лишения свободы, прекратила существование, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», – подчеркнули в спецслужбе, передает ТАСС.

В понедельник один из обвиняемых по делу хакерской группы Lurk устроил дебош во время вынесения приговора в Екатеринбурге, его вывели из зала суда.

Ранее суд назначил лидеру группы Константину Козловскому 14 лет колонии строгого режима.

Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе по организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Приговор обвиняемым оглашали пять дней.

Козловский на предварительном следствии и на суде заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Источник агентства в правоохранительных органах указал, что свыше 170 компьютерных экспертиз не подтвердили эти заявления.

С декабря 2015 по апрель 2016 годов они создали и распространили в Сети вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний, после чего украли 1,2 млрд рублей.