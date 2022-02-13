Пожар в двухкомнатной квартире в Петербурге показали на видео

Вечером в субботу, 12 февраля, во Фрунзенском районе загорелась двухкомнатная квартира. Об этом передает "Петербургский дневник". Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу, пожар произошел в доме на улице Белы Куна, 14.

Согласно данным ведомства, площадь возгорания составила шесть «квадратов».

«В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади шесть квадратных метров», – говорится в сообщении.

На место случившегося прибыли 15 спасателей. Кроме того, по информации МЧС, в борьбе с огнем также задействовали три единицы техники.