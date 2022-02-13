Трагедия в Бангладеш: англичане начали против России «Великую ядовитую войну»

На днях весь мир потрясла новость о массовом отравлении в Республике Бангладеш пятерых россиян. Они были заняты на строительстве местной атомной станции «Руппур»».

Фото: EPA EPA

У «СП» и респондентов сайта есть все снования полагать, что это только начало большой гибридной войны, которую открывает против россиян коллективный Запад в ответ на «военно-техническую угрозу» России. Причем идти эта война будет в самых разных местах Земного шара. И, возможно, коснется миллионов российских туристов.

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Но обо всем по порядку.

На днях в провинции Пабна страны в течение одиннадцати дней один за другим скончались пятеро наших специалистов.

Двое умерли в местном медцентре, один во сне, еще двое – в самом жилкомплексе. Это были ценные специалисты Росатома, имевшие за плечами не одну загранкомандировку. В Бангладеш они варили главный циркуляционный трубопровод и бетонировали защитную оболочку энергоблока.

И это не единственный случай массового смертельного отравления россиян за рубежом. Если отмотать время немного назад, можно вспомнить загадочную смерть трех россиян в провинции Южное Сулавеси Индонезии. Здесь 13 сентября 2010 года при загадочных обстоятельствах умерли от удушья трое российских авиатехников – 55-летний Сергей Воронин, 50-летний Александр Полторак и 55-летний Виктор Сафонов.

Техники прибыли в страну за неделю до смерти в числе группы специалистов авиахолдинга «Сухой» на базу ВВС Индонезии в городе Макассар. Они представляли авиационно-производственного объединение в Комсомольске-на-Амуре, которое входит в авиахолдинг «Сухой». Через неделю один из них был найден мертвым в своем номере. Двое других россиян были доставлены в больницу. Там все они и скончались.

Местные медики с первых же секунд вскрытия стали путаться в показаниях. Сначала они выдвинули версию сердечного приступа. Мол, здоровье спецов не выдержало специфичного климата страны. Скормить эту легенду никому не удалось. Да и не знает история человечества синхронного сердечного приступа у всех троих за одну ночь. В Индонезии медики, похоже, такие же, как и авиаторы.

Кроме того, как выяснилось, все трое погибших до командировки в России прошли тщательное медицинское освидетельствование и были признаны здоровыми. Александр Полторак всю жизнь занимался футболом. Виктор Сафонов – теннисом. А Индонезия вообще-то – курортная страна. И климат здесь курортный. В родном Комсомольске-на-Амуре он куда жестче.

Видя, что никто их наживку заглатывать не собирается, местные «гиппократы» (явно под давлением местных властей) запустили еще более гнилую версию – мол, друзья-товарищи взяли лишнего на грудь. Рядом с телами умерших были обнаружены десять бутылок из-под пива.

Но, как нам сообщили в пресс-службе «Сухого», «друзья–товарищи» за всю свою предыдущую жизнь в коллективном пьянстве не были замечены ни разу. Полторак вообще был спорторгом цеха и инициатором межцеховых спортивных состязаний. Сафонов фактически был полупрофессиональным спортсменом.

Как-то не вяжется это с пьянством. Даже гипотетически. К тому же специалисты летели за границу не пивком освежаться, а дело делать. Деньги технарям в «загранке» платят серьезные, их надо отрабатывать. Обычно в командировках спецы «Сухого» вкалывают двенадцать часов, потом доползают до постели и без сил падают в кровать. Да и вообще – не в привычках русских в загранке с первых же дней в стакан нырять. И покажите мне здорового русского мужика, который отдаст концы от трех пивных банок? Не смешите мои «искандеры».

Потом в показаниях «выпрыгнула» какая-то бутылка из-под водки и некие «неизвестные препараты». Подкинули их, судя по всему – в процессе «объективного расследования». Аттракцион лжи и подлости пошел вразнос. Местные сыщики, как и все азиатские Шерлок Холмсы, не обнаружили ни следов преступления, ни подозреваемых. Оно и понятно: обирать граждан и размотать сложный клубок убийства – суть разные вещи.

Кстати, для личного состава Росатома это уже не первый удар.

В июне 2011 года под Петрозаводском потерпел крушение пассажирский Ту–134, в котором погиби пятеро российских атомщиков. Они до этого работали на атомной станции в иранском Бушере. По официальной версии, причиной аварии стало отравление пилотов на земле за пару часов до полета.

Пилоты вполне могли быть были отравлены за полчаса до полета, когда обедали в портовском кафе.

У «Моссада», как известно, руки – длинные, мысли коварные, возможности – ­большие. Эти ребята работают творчески, с огоньком, и в разных концах планеты. Для них нет ни запретных стран, ни запретных тем, ни запретных методов. Они нацистских преступников из-за океана выдергивали, а уж атомщиков в России достать…. «Прививка» от работы с заклятыми врагами Израиля прошла успешно. Расследование инцидента быстро зашло в тупик.

До этого в 2009 году похожий случай произошел в Судане.

Двое сотрудников компании–технические служащие, обслуживающие российские вертолеты, выпили какую-то паленую гадость с горделивым названием «Виски Судана», и синхронно умерли в одну ночь.

– Отравление неугодного – самый технологичный вид убийства, – убежден разведчик-нелегал Владимир Кондрашов. – Эта акция - самая беспроблемная в исполнении. Ни тебе стрельбы, ни шумихи, ни взрывов, ни огласки.

Помнишь крылатую фразу банкира Геращенко – «Деньги любят тишину»? Так вот, яды – тоже. Здесь порой и самому-то присутствовать не надо. Достаточно подкупить или ангажировать кого-нибудь из ближнего круга «клиента», и тот подсыплет ему в нужное время в кофе порошок. Эффективность этих акций трудно переоценить. Затраты копеечные, а вред странам может быть нанесен колоссальный.

Отравил какого-нибудь монарха – и вся страна сорвалась в штопор. Кстати, одной из версий скоропостижной и загадочной смерти Сталина было и остается отравление. А уж техника или инженера отравить – еще проще. Они ж не монархи. Но даже из-за такого убийства в трубу могут вылететь миллиардные контракты, способные подорвать экономику целых стран. Бангладеш – самая густонаселенная страна в Азии. Здесь взрывная рождаемость. Регион испытывает колоссальную нехватку энергии. В стране и дров-то уже нет – местные леса изведены напрочь.

В быту дома и квартиры отапливают кизяком. Электроэнергия стране нужна как воздух. И альтернативы атомной энергии в стране нет.

АЭС Россия строит бангладешцам чуть ли не в ущерб себе – на крайне выгодных для них условиях под реструктурированный кредит. Это чисто геополитический проект влияния, выталкивающий из региона конкурирующие западные корпорация.

Кроме «газовой иглы», Россия мечтает подсадить целые регионы и континенты на иглу «атомную». И ты хочешь, чтобы «англичанка» тебе после этого не гадила? Причем именно Росатому — одному из самых прибыльных, мощных и престижных российских структур на карте мира.

Это убийство, между прочим, самым негативным образом сказывается на имидже организации. Ведь что теперь подумает народ? Денег в Росатоме – море, а своих сотрудников защитить не могут. Так люди вообще в командировки испугаются ездить.

То же самое касается «Сухого». Это крупнейший российский авиационный холдинг, где работают 30 тысяч человек. В составе холдинга – ряд конструкторских бюро, серийные самолетостроительные заводы. Здесь полный цикл работ в авиастроении — от проектирования до послепродажного обслуживания. Компания — крупнейший российский поставщик авиационной техники на экспорт, занимает третье место в мире по производству истребителей. Ну как не подгадить такому конкуренту на отвоеванной территории?

Причем раньше наши «западные партнеры специализировались на крупных политических фигурах. До сих пор болью в моем сердце отдается отравление «главного химика страны», «титана советского химпрома» – заместителя председателя Совета министров Леонида Костандова.

При нем российский химпром развивался космическими темпами. Были построены сотни химических производств. Его многочисленные разработки сыграли ключевую роль в развитии космической отрасли.

Созданная им «империя Химпром» могла стать великолепной стартовой площадкой для экономического рывка России. Этот старт в небо прервался в 1984 году в Германии, куда Леонида Аркадьевича пригласили на международную химическую конференцию. Никакой практической пользы для развития страны она не имела и иметь не могла. Но это было престижно. Тем более что Леонид Аркадьевич выступал на ней одним из первых.

Я считаю – это была замануха. Англосаксам надо было позарез остановить эту живую ракету. И, судя по всему, они сумели подсыпать ему какой-то яд в еду. Ночью он умер. Яд в нем, естественно, разложился, не оставив никаких следов. Советский Союз понес страшную утрату. Урна с прахом Костандова была захоронена в кремлевской стене на Красной площади.

А в августе 2009 года с высокой степенью вероятности был отравлен исполняющий обязанности директора НПО «Автоматика и телемеханика», «гений космической гироскопов» Андрей Науменко.

Все произошло ровно по той же схеме, что и с Костандовым. Науменко считался «Богом взлета и посадки космических аппаратов», российским «Илоном Маском» того времени. За космос тогда шла ожесточенная борьба, и американцы яростно вытесняли конкурентов, добиваясь «спейс-монополии». Науменко был у них костью в горле. И они устранили его при первой же возможности – в Китае.

Теперь первых лиц страны достать не так просто. За границу они выезжают с серьезной охраной. А вот техников и инженеров «по старой памяти» не охраняет практически никто. Результат налицо. Следующими будут кто ­– туристы? Тихое убийство в чисто английском стиле – неплохой ассиметричный ответ на угрозу «военно-технических».