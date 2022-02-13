Задержаны члены «боевого крыла» банды 90-х

Оперативники уголовного розыска задержали двоих членов «боевого крыла» криминальной группировки эпохи 90-х. Согласно данным сыщиков, они причастны к четырем заказным убийствам и двум покушениям на убийство, совершенным более 20 лет назад.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Четыре убийства и покушения

Видео дня

«В Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Анатолия Б., а в городе Боровичи Новгородской области – 53-летнего Игоря В. В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из существовавших тогда криминальных групп Санкт-Петербурга. Сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанных к конкретным преступлениям, в том числе и их мотивы», — сообщается на сайте МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока сотрудники управления уголовного розыска пытались раскрыть старые преступления, они нашли новую информацию о тех, кто мог участвовать в так и не раскрытых «заказных» убийствах в конце девяностых – начале нулевых.

10 декабря 1996 года во дворе дома 16 по Социалистической улице расстреляли «Джип Гранд Чероки» с двумя бандитами. Оба получили ранения, но выжили. Как полагают полицейские, что покушение заказали, а исполнил его Игорь В. По мнению сыщиков, мотив преступления был обычным для того времени — конфликт с другими бандитами.

Спустя почти год, 14 октября 1997 года во дворе дома 10/12 по Московскому проспекту в своем автомобиле «Мерседес-500» снайперским выстрелом из карабина убили еще одного представителя криминального мира Санкт-Петербурга. Следователи установили, что убийство организовал Анатолий Б. Он действовал на упреждение — якобы погибший собирался убить одного из главарей преступной группы, в которую входили подозреваемые.

30 декабря того же 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков от четырех выстрелов погиб бригадир одной из банд. Организатором и исполнителем убийства снова стали оба задержанных. Мотив — передел сфер криминального влияния.

19 мая 1999 года уже в Черниговской области Украины в кювете автотрассы нашли зарезанной 23-летнюю Инну П. По данным полиции, Игорь В. нанес ей множество ножевых ранений. Девушка состояла в той же группировке, что и Игорь с Анатолием, но хотела выйти из криминала, а убили ее, чтобы не оставлять лишних свидетелей всех преступлений банды.

21 сентября 2001 года снова в Петербурге, у дома 8 по Пионерской улице, в своем автомобиле «Опель Фронтера» снайперским выстрелом из карабина застрелили местного бизнесмена Т. По версии сыщиков, убийство организовал Анатолий Б., чтобы захватить бизнес погибшего.

Розыск преступников

«Разыскивая организаторов и исполнителей совершённых преступлений оперативники уголовного розыска установили, что спустя более 20 лет после тех событий один из подозреваемых трудится рабочим на комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а второй нигде официально не работает. Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — рассказали на сайте МВД.

Сотрудники полиции установили и других лиц, которые имели отношение к этим преступлениям. Среди них есть и заказчики. Сейчас всех причастных разыскивают.

Кулибаба, Могила и Кувалда

Как сообщает «Фонтанка», второго задержанного арестовали еще в начале «нулевых» как организатор одного из самых громких убийств в Петербурге: 1999 году взорвали машину вице-спикера петербургского ЗакСа Виктора Новоселова. Но осужденный по этому делу вышел на свободу около 10 лет назад.

По данным издания, оба задержанных входили в круг Владимира Кулибабы – петербургского бизнесмена, который был арестован в декабре 2021 года за уничтожение человека по прозвищу Кувалда. Все вместе они входили в группировку питерского криминального авторитета Кости-Могилы. Его убили в 2003 году.

При этом «Фонтанка» утверждает, что в пяти уголовных делах, возбужденных против задержанных, якобы есть доказательства и прямые указания на 54-летнего петербуржца Дмитрия Скворцова. Он служил полковником юстиции как помощник руководителя Следственного департамента МВД — заместителя министра МВД Александра Романова. Недавно Скворцов ушел в отставку.

Также издание уточнило, что Скворцова вскоре объявят в розыск и выйдут на его заочный арест. Якобы ему фактически вменяется заказ на все убийства, за которые были арестованы два члена «боевого крыла» криминальной группировки 90-х.