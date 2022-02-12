Россиянку эвакуируют с Бали по поручению Голиковой

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу депутата от "Единой России" Михаила Романова об эвакуации с Бали петербурженки Полины Стрелец, которая получила двойной перелом ноги и травму крестца, катаясь на гидроцикле, и находится в нестабильном состоянии в местной больнице. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

В пресс-службе также добавили, что с 20 января девушка находится в больнице города Денпасар в провинции Бали, Индонезия. Эвакуацию проведут с учетом соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований при въезде в Российскую Федерацию. В ближайшее время 24-летнюю петербурженку доставят в одну из российских клиник.