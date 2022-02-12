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1 час назад

Российские контрактники порезали двух девушек в Подмосковье

Майк Габриелян

В Люберцах двое контрактников напали с ножом на двух девушек. Об этом пишет Baza.

Контрактники порезали двух девушек в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 11 февраля Анна Башилова и Анастасия Наумова вышли из продуктового магазина в Люберцах после чего у их случилась стычка с двумя молодыми людьми. Один из них якобы был пьян и упал перед подругами. Тогда Анастасия попросила незнакомцев быть осторожнее.

В ответ парень повел себя агрессивно и ударил одну из девушку кулаком по голове. Утверждается, что затем молодой человек достал нож и напал на Анастасию.

Подругам удалось убежать и вызвать скорую. Их госпитализировали с ранениями.

Позже полицейские задержали парней. Выяснилось, что обоим чуть больше двадцати лет. Они служат по контракту в армии.

При этом в соцсетях сообщают, что произошедшее пока известно только со слов девушек, и указывают на страницу одной из них в соцсети Вконтакте. На фото, опубликованных там, видно, что на лбу у девушки вытатуирована нацистская свастика.

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