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55 минут назад

Кавказцы устроили стрельбу в московском баре

Мослента

Выходцы из Чечни устроили стрельбу в московском баре из-за того, что не прошли фейсконтроль. Об инциденте рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Несколько дней назад компания из 15 человек отправилась в заведение Rock'n'Roll на улице Сретенка. Охрана отказалась впускать гостей внутрь и назвала в качестве отказа формальную причину — некоторым молодым людям было меньше 21 года.

Гости отреагировали агрессивно — один из кавказцев достал пистолет и открыл стрельбу в воздух и по имуществу бара. После пяти выстрелов компания разбежалась.

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В результате случившегося никто не пострадал. Полицейские разыскивают нарушителей порядка. Силовики уже опознали 28-летнего и 37-летнего уроженцев южной республики.

Ранее в сети появилась информация, что кавказцев перестали пускать в сеть столичных заведений. Москвич, поделившийся такими сведениями, уточнил, что речь идет о недорогом баре с логотипом зубастой рыбы.

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