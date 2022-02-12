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52 минуты назад

Россиянка изрезала пятилетнего сына ножом

Lenta.ruиещё 5

В городе Энгельс в Саратовской области россиянка нанесла ранения пятилетнему сыну. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянка изрезала пятилетнего сына ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ребенка с колото-резаными ранами в области груди, живота и шеи госпитализировали.

Правоохранительные органы задержали 29-летнюю женщину, которая изрезала сына ножом. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).

Ведомство начало проверку.

Ранее в Краснодарском крае россиянка убила девятилетнего ребенка из-за громкой музыки. Жительница Кубани поссорилась с ребенком и задушила его, а потом скрыла следы преступления.

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