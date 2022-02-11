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13 минут назад

Обвиняемый в убийстве девочки под Орлом оказался серийным убийцей

Елена Прошина

Задержанный за убийство девятилетней девочки под Орлом обвиняется в убийстве двух мальчиков и женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Обвиняемый в убийстве девочки под Орлом оказался серийным убийцей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Житель Орловской области Шавкат Шаяхмедов был задержан по подозрению в убийстве девятилетней девочки в селе Казарь Залегощенского района.

В ходе расследования была доказана его причастность к аналогичным преступлениям, которые длительное время оставались нераскрытыми, в том же районе. Были получены доказательства, подтверждающие эти данные.

Как считают в СК, в апреле 2000 года, в сентябре 2003 года и в июле 2005 года в том же Залегощенском районе Шаяхмедов задушил еще трех местных жителей – шестилетнего и 11-летнего мальчиков и 32-летнюю женщину. С женщиной и шестилетним ребенком он знаком не был, 11-летний мальчик жил в соседнем доме.

Шаяхмедову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление). Обвиняемый полностью признал вину.

Следователи намерены проверить его на причастность к другим преступлениям.

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