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1 час назад

Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лед в Москве

Вероника Полынина

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге с барьерами Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке, сообщает телеграм-канал 112.

Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лед в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Привалова вышла из метро «Фили» и решила перейти реку по льду, но он оказался некрепким и треснул.

К счастью, спортсменку заметили сотрудники поисково-спасательной службы и помогли ей выбраться из воды. Привалова госпитализирована с сильным переохлаждением.

53-летняя Ирина Привалова - советская и российская бегунья, олимпийская чемпионка 2000 года в забеге на 400 метров с барьерами, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, России, лучшая легкоатлетка Европы в 1994 году. С 2020 года занимает пост первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

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