Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лед в Москве

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге с барьерами Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке, сообщает телеграм-канал 112.
Привалова вышла из метро «Фили» и решила перейти реку по льду, но он оказался некрепким и треснул.
К счастью, спортсменку заметили сотрудники поисково-спасательной службы и помогли ей выбраться из воды. Привалова госпитализирована с сильным переохлаждением.
53-летняя Ирина Привалова - советская и российская бегунья, олимпийская чемпионка 2000 года в забеге на 400 метров с барьерами, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, России, лучшая легкоатлетка Европы в 1994 году. С 2020 года занимает пост первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.