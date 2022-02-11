Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лед в Москве

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге с барьерами Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке, сообщает телеграм-канал 112.

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Привалова вышла из метро «Фили» и решила перейти реку по льду, но он оказался некрепким и треснул.

К счастью, спортсменку заметили сотрудники поисково-спасательной службы и помогли ей выбраться из воды. Привалова госпитализирована с сильным переохлаждением.