Московский ТЦ эвакуировали из-за «минирования»

В Москве эвакуировали ТЦ «Водный» из-за угрозы взрыва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о минировании сообщил неизвестный.

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции и кинологи. Отмечается, что из здания вывели как посетителей, так и персонал.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, все районные суды Москвы получили сообщения о минировании. Еще ранее, 11 января, в столице эвакуировали 12 районных судов и Мосгорсуд из-за сообщений об угрозе взрыва. Все заседания были прерваны, на улицу вывели около тысячи человек. Угроза не подтвердилась.