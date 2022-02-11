Московский ТЦ эвакуировали из-за «минирования»

В Москве эвакуировали ТЦ «Водный» из-за угрозы взрыва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о минировании сообщил неизвестный.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и кинологи. Отмечается, что из здания вывели как посетителей, так и персонал.
Напомним, что в понедельник, 7 февраля, все районные суды Москвы получили сообщения о минировании. Еще ранее, 11 января, в столице эвакуировали 12 районных судов и Мосгорсуд из-за сообщений об угрозе взрыва. Все заседания были прерваны, на улицу вывели около тысячи человек. Угроза не подтвердилась.
Вчера, 10 февраля, ФСБ задержали 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах взрывов в различных городах России, странах СНГ и Донбассе. Известно, что работу группировки организовал студент из Украины «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».