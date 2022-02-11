Арестованы четверо ограбивших «Пятерочку» в Подмосковье

Истринский городской суд Московской области санкционировал арест четверых граждан Таджикистана, ограбивших подмосковный магазин «Пятерочка», в результате чего погибла женщина-кассир. Об этом Business FM сообщили в прокуратуре Московской области.

Фото: прокуратура Московской области прокуратура Московской области

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следственного отдела по городу Истре подмосковного СК. Прокуратура просьбу следствия поддержала.

«Все фигуранты заключены под стражу до 9 апреля», — сказала официальный представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля 2022 года в селе Новопетровском Истринского района Московской области. Четверо мужчин, скрывавшие лица с помощью шапок-балаклав, ворвались в магазин «Пятерочка» и рукоятями от топоров избили директора магазина, ее мужа и женщину-кассира. Они забрали из сейфа 71 тысячу рублей, после чего скрылись. 51-летняя кассир «Пятерочки» Людмила Вяткина скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы, директора магазина и ее мужа госпитализировали.