В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Арестованы четверо ограбивших магазин «Пятерочка»  в Подмосковье

BFM.RUиещё 7

Истринский городской суд Московской области санкционировал арест четверых граждан Таджикистана, ограбивших подмосковный магазин «Пятерочка», в результате чего погибла женщина-кассир. Об этом Business FM сообщили в прокуратуре Московской области.

Арестованы четверо ограбивших «Пятерочку» в Подмосковье
Фото: прокуратура Московской областипрокуратура Московской области

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следственного отдела по городу Истре подмосковного СК. Прокуратура просьбу следствия поддержала.

«Все фигуранты заключены под стражу до 9 апреля», — сказала официальный представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля 2022 года в селе Новопетровском Истринского района Московской области. Четверо мужчин, скрывавшие лица с помощью шапок-балаклав, ворвались в магазин «Пятерочка» и рукоятями от топоров избили директора магазина, ее мужа и женщину-кассира. Они забрали из сейфа 71 тысячу рублей, после чего скрылись. 51-летняя кассир «Пятерочки» Людмила Вяткина скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы, директора магазина и ее мужа госпитализировали.

Появилось видео разбойного нападения на «Пятерочку» в Истре

Налетчиков задержали уже через два часа в деревне Чесноково. Ими оказались граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 29 лет: Назиркул Бобокулов, Хабибулло Мухамадиев, Акбарали Бурхонов и Зафар Худойкулов. Им предъявили обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ). Каждая из этих статей предполагает лишение свободы на срок до 15 лет. Фигуранты сознались в других аналогичных преступлениях.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители