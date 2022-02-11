Приезжие избили полицейских в Москве

В Москве мигрант и приезжий из Чечни напали на полицейских и избили их дубинкой. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел ночью возле дома на Пролетарском проспекте.

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Сотрудники полиции приехали по вызову жителей, которые пожаловались, что люди на улице кричат и мешают спать. Правоохранители захотели задержать двух нарушителей, однако те не согласились и отказались подчиняться законным требованиям.

Началась драка, в ходе которой сотрудников полиции избили, причем их же дубинкой. Драка закончилась, когда один из полицейских достал пистолет. Одного нападавшего, гражданина Киргизии Нурлана Жайнака, удалось задержать. Второй же скрылся, но ненадолго — той же ночью полиция поймала Магомеда Хусаинова из Чечни.