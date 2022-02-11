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1 час назад

Появилось видео показаний задержанных за убийство кассира в Истре

Александр Кузьмин

Задержанные по подозрению в разбойном нападении на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре, жертвой которого стала 51-летняя сотрудница, дают признательные показания. СК России обнародовал кадры следственного мероприятия, во время которого один из фигурантов уголовного дела показал, как было совершено убийство.

Резонансное ограбление произошло 9 февраля с ночное время. В торговую точку вошли вооруженные рукоятями от топора мужчины в балаклавах. Они напали на директора магазина и ее супруга, а также кассира. Из кассы злоумышленники похитили денежные средства в размере 71 тысяче рублей и скрылись с места преступления. От полученных повреждений продавец скончалась, директор магазина и ее муж были госпитализированы.

По «горячи следам» правоохранителями были задержаны четверо уроженцев соседних государств. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что один из напавших является бывшим работником сетевого продуктового магазина.

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