Задержанные по подозрению в разбойном нападении на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре, жертвой которого стала 51-летняя сотрудница, дают признательные показания. СК России обнародовал кадры следственного мероприятия, во время которого один из фигурантов уголовного дела показал, как было совершено убийство.

Резонансное ограбление произошло 9 февраля с ночное время. В торговую точку вошли вооруженные рукоятями от топора мужчины в балаклавах. Они напали на директора магазина и ее супруга, а также кассира. Из кассы злоумышленники похитили денежные средства в размере 71 тысяче рублей и скрылись с места преступления. От полученных повреждений продавец скончалась, директор магазина и ее муж были госпитализированы.