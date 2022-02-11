Под Москвой задержали тюменского вора в законе

Уроженец Тюмени, вор в законе Александр Бабанов (Бабан) был задержан полицейскими в подмосковных Химках. При задержании у криминального авторитета было обнаружено боевое оружие.

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«Плодом совместных усилий сотрудников ГУУР и Московского уголовного розыска стало задержание в Химках 51-летнего вора „в законе“ Александра Бабанова, более известного в криминальной среде как Бабан. При личном досмотре у задержанного изъят боевой пистолет Glock», — сообщает агентство «Прайм крайм» со ссылкой на собственные источники.

На видеозаписи после задержания Бабанов заявил, что не «помнит о судимостях». Кроме того, он не стал отвечать на вопрос, является ли вором в законе.