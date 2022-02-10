В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
16 минут назад

Стая бродячих собак загрызла женщину под Ярославлем

Вероника Полынина

Стая бездомных собак насмерть загрызла женщину в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщает НСН.

Стая бродячих собак загрызла женщину под Ярославлем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавшую от нападения бродячих собак женщину доставили в больницу с многочисленными укусами и обморожением, однако врачам не удалось ее спасти.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ведомстве установили, что ответственная за отлов собак организация «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» в 2022 году не заключила соответствующий контракт.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В Забайкальском крае с 5 февраля начал действовать режим повышенной готовности, объявленный губернатором региона Александром Осиповым из-за нападения бездомных собак на людей. В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края после нападения собак погибла семилетняя девочка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители