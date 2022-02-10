Стая бродячих собак загрызла женщину под Ярославлем

Стая бездомных собак насмерть загрызла женщину в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщает НСН.

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Пострадавшую от нападения бродячих собак женщину доставили в больницу с многочисленными укусами и обморожением, однако врачам не удалось ее спасти.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ведомстве установили, что ответственная за отлов собак организация «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» в 2022 году не заключила соответствующий контракт.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.