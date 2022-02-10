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2 часа назад

Суд приговорил москвича к 17 годам колонии за тройное убийство в 2005 году

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Московский Тимирязевский районный суд приговорил 36-летнего Евгения Манукова к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным в тройном убийстве - женщины и двух девочек-подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Суд приговорил москвича к 17 годам колонии за тройное убийство в 2005 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие и суд установили, что 11 января 2005 года убийца находился в квартире на улице Клязьминская, где проживала его 17-летняя знакомая. На почве ревности, в ходе ссоры, Евгений Мануков нанес девушке множественные ножевые ранения. После этого он убил ее 17-летнюю подругу, которая также находилась в той квартире. Чуть позже преступник убил вернувшуюся домой мать своей возлюбленной, после чего скрылся. Мануков будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также в прокуратуре Москвы сообщили о вынесении приговора 51-летнему москвичу Олегу Бабаеву. В далеком 1995 году он застрелил двух сотрудников милиции, после чего длительное время скрывался от правоохранителей. Он получил 15 лет колонии строгого режима.

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