Суд приговорил москвича к 17 годам колонии за тройное убийство в 2005 году

Московский Тимирязевский районный суд приговорил 36-летнего Евгения Манукова к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным в тройном убийстве - женщины и двух девочек-подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Следствие и суд установили, что 11 января 2005 года убийца находился в квартире на улице Клязьминская, где проживала его 17-летняя знакомая. На почве ревности, в ходе ссоры, Евгений Мануков нанес девушке множественные ножевые ранения. После этого он убил ее 17-летнюю подругу, которая также находилась в той квартире. Чуть позже преступник убил вернувшуюся домой мать своей возлюбленной, после чего скрылся. Мануков будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.