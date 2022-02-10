Учитель физкультуры умер на уроке в Подмосковье

В школе подмосковного Солнечногорска учитель физкультуры умер во время урока. Об этом сообщает «МК».

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В четверг, 10 февраля, преподаватель Виктор Рожков успел отвести два занятия. После звонка с урока он направился к выходу из спортзала и тут же упал замертво. Спасти преподавателя не смогли. Экспертиза показала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Рожков проработал в учителем 27 лет и дополнительно вел секцию по баскетболу, являясь учредителем городской баскетбольной федерации.