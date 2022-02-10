Учитель физкультуры умер на уроке в Подмосковье

В школе подмосковного Солнечногорска учитель физкультуры умер во время урока. Об этом сообщает «МК».
В четверг, 10 февраля, преподаватель Виктор Рожков успел отвести два занятия. После звонка с урока он направился к выходу из спортзала и тут же упал замертво. Спасти преподавателя не смогли. Экспертиза показала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Рожков проработал в учителем 27 лет и дополнительно вел секцию по баскетболу, являясь учредителем городской баскетбольной федерации.
Напомним, что ранее в Копейске Челябинской области в школе №7 девятиклассник умер во время урока физкультуры. Подростку внезапно стало плохо во время занятий — медики и учителя на месте провели реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось. Причины гибели ребенка устанавливаются.