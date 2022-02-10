В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
18 минут назад

Учитель физкультуры умер на уроке в Подмосковье

Елена Прошина

В школе подмосковного Солнечногорска учитель физкультуры умер во время урока. Об этом сообщает «МК».

Учитель физкультуры умер на уроке в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

В четверг, 10 февраля, преподаватель Виктор Рожков успел отвести два занятия. После звонка с урока он направился к выходу из спортзала и тут же упал замертво. Спасти преподавателя не смогли. Экспертиза показала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Рожков проработал в учителем 27 лет и дополнительно вел секцию по баскетболу, являясь учредителем городской баскетбольной федерации.

Напомним, что ранее в Копейске Челябинской области в школе №7 девятиклассник умер во время урока физкультуры. Подростку внезапно стало плохо во время занятий — медики и учителя на месте провели реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось. Причины гибели ребенка устанавливаются.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители