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16 минут назад

Раскрыты личности подозреваемых в убийстве кассира «Пятерочки»

Елена Прошина

Все подозреваемые в ограблении супермаркета «Пятерочка» в Истре являются официально неработающими гражданами Таджикистана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Раскрыто гражданство подозреваемых в громком убийстве в Истре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее четверо злоумышленников ограбили подмосковный магазин, забрав оттуда 71 тысячу рублей, а также убили кассиршу и избили других сотрудников.

Сообщается, что возраст подозреваемых от 19 до 29 лет. Самый старший, 29-летний Зафар Худойкулов, находится в РФ с 2017 года, все это время он проживает без регистрации. 24-летний Акбарали Бурхонов, в России живет с 2020 года и имеет временную регистрацию в Москве.

Третий подозреваемый, 21-летний Хабибулло Мухамадиев, временно зарегистрирован в Подмосковье. После задержания у него нашли 43 тысячи рублей наличными. 19-летний Назиркул Бобокулов, зарегистрирован в квартире вместе с Мухамадиевым.

В Истре грабители до смерти забили кассира магазина «Пятерочка»

Ранее член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов заявил, что после происшествия в супермаркете в Истре в Подмосковье может начаться внеплановая проверка охранных структур. Он отметил, что необходимо выяснить, по чьей вине произошло нападение, в результате которого погибла кассир «Пятерочки».

Напомним, в ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооруженные деревянными палками, вошли в магазин «Пятерочка» в Истре через вход для разгрузки товаров и напали на дирeктора магазина Наталью Пашкову, а также ее супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, однако были задeржаны. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и ее муж Сергей госпитaлизированы.

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