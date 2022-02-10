В аэропорту «Шереметьево» начался пожар

Утром 10 февраля на территории аэропорта Шереметьево произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, возгорание началось на стоянке самолетов номер 208. Причиной пожара «112» называет короткое замыкание во время зарядки бортовых аккумуляторов.

В результате никто не пострадал, пожар уже локализовали. Шереметьево работает в штатном режиме.

В аэропорту Китая ранее загорелся самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ». Грузовой лайнер прибыл в аэропорт из Новосибирска, пожар начался во время буксировки самолета для подготовки к вылету.

В момент пожара на борту Ту-204 находилось около 20 тонн груза и 26 тонн топлива.