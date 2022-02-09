Мать лидера кущевской ОПГ намерена вернуть часть активов

Бывшая владелица агропредприятия «Артекс-Агро» и мать лидера кущевской банды Надежда Цапок обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой взыскать 102 млн руб. с наследников умершей в 2018 году пенсионерки Анны Данько, пишет «Коммерсантъ».

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Надежда Цапок в ходе процедуры банкротства Данько просит включить в реестр кредиторов свои требования на сумму 102 млн руб. Рассмотрение заявления назначено на 9 марта.

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В середине 2000-х годов Надежда Цапок скупила паевые земли кущевского АО «Степь» площадью 6 тыс. га. В 2011 году пенсионерка Анна Данько, которая была пайщицей «Степи», подала иск против Цапок, так как, по ее мнению, при скупке паев были нарушены ее права на первоочередной выкуп угодий. Суд вынес решение в пользу Данько и признал за ней право собственности на 6 тыс. га земли.

Суд позже также обязал ООО «Артекс-Агро» выплатить Данько 196 млн руб., а лично Надежда Цапок должна была выплатить Данько 92 млн руб. Пенсионерка заявляла, что прибыль в таком размере она могла бы получить, если бы все это время использовала сельхозугодья.

В 2017 году суд Краснодарского края отменил решение в пользу Данько, так как пришел к выводу, что она не имела преимущественного права на весь массив сельхозугодий. Через год Данько умерла. Незадолго до этого начался процесс ее банкротства, он продолжается до сих пор.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Цапок намерена вернуть свои деньги — взысканную сумму плюс проценты.

В свою очередь финансовый управляющий Данько отмечает, что срок исковой давности истек. Однако Цапок может заявить о восстановлении срока, так как до 2019 года она отбывала наказание по приговору за мошенничество и не имела возможности участвовать в судебных процессах.

Не исключено, что Цапок также будет претендовать и на возврат сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова члены ОПГ «Цапковские», которой руководил сын Надежды Цапок Сергей, убили 12 человек, включая четверых детей. В ходе следствия было доказано, что всего банда совершила более 40 преступлений.

Лидер кущевской группировки Сергей Цапок и два его сообщника Владимир Алексеев и Игорь Черных в 2013 году были осуждены пожизненно. Цапок в 2014 году умер в СИЗО от инсульта. Еще трое членов банды - Владимир Цеповяз, Николай Цапок Владимир Запорожец — получили длительные сроки заключения.