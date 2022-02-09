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52 минуты назад

Дочь солиста регги-группы Jah Division избили в московском супермаркете

Вероника Полынина

Дочь основателя регги-группы Jah Division Герберта Моралеса избили в московском супермаркете. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал 112.

На записи видно группу покупателей, которые спорят друг с другом. В ходе словесной перепалки один из участников конфликта бьет женщину по лицу. По информации 112, пострадавшая – дочь музыканта Геры Моралеса. Нападавший – 18-летний посетитель магазина, который сначала оскорблял женщину, а затем ударил по лицу.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

За дочь музыканта вступился другой покупатель, он встал между женщиной и ее обидчиком и заставил хулигана спасаться бегством.

Злоумышленника задержали, полиция составила на него протокол о мелком хулиганстве.

В декабре 2021 года в Москве избили фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Инцидент произошел ночью на улице у караоке-бара. Соловьев вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных избили его ногами. Соловьев был госпитализирован.

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