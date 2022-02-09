Дочь основателя регги-группы Jah Division Герберта Моралеса избили в московском супермаркете. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал 112.

На записи видно группу покупателей, которые спорят друг с другом. В ходе словесной перепалки один из участников конфликта бьет женщину по лицу. По информации 112, пострадавшая – дочь музыканта Геры Моралеса. Нападавший – 18-летний посетитель магазина, который сначала оскорблял женщину, а затем ударил по лицу.

За дочь музыканта вступился другой покупатель, он встал между женщиной и ее обидчиком и заставил хулигана спасаться бегством.

Злоумышленника задержали, полиция составила на него протокол о мелком хулиганстве.