Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов отреагировал на убийство мигрантами продавца «Пятерочки» в Подмосковье . Он назвал их «позором нации» и заявил, что требовал бы для преступников максимального наказания.

«... Эта трагедия, когда подчеркивается национальность, нам это вдвойне, втройне, десятикратно противно и отвратительно», - сказал представитель таджикской диаспоры.

«... В таких людях абсолютно ничего мусульманского нет», — заметил он и добавил, что мусульманский подход к таким - самое строгое наказание.

Напомним, 9 февраля в селе Новопетровское грабители в масках избили битами сотрудников «Пятерочки» и украли из сейфа около 71 тыс. рублей. Погибла кассир 1970 года рождения, двое управляющих в больнице. Полиция задержала злоумышленников - ими оказались граждане Средней Азии, им от 19 до 24 лет.