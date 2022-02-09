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25 минут назад

«Нам это отвратительно»: таджикская диаспора отреагировала на убийство мигрантами в «Пятерочке»

Русская Планетаиещё 1

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов отреагировал на убийство мигрантами продавца «Пятерочки» в Подмосковье. Он назвал их «позором нации» и заявил, что требовал бы для преступников максимального наказания.

«... Эта трагедия, когда подчеркивается национальность, нам это вдвойне, втройне, десятикратно противно и отвратительно», - сказал представитель таджикской диаспоры.

Давлатов заявил, что избивших кассира мужчин нельзя назвать мусульманами.

«... В таких людях абсолютно ничего мусульманского нет», — заметил он и добавил, что мусульманский подход к таким - самое строгое наказание.

Реакцию диаспоры приводит Газета.ru.

Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье

Напомним, 9 февраля в селе Новопетровское грабители в масках избили битами сотрудников «Пятерочки» и украли из сейфа около 71 тыс. рублей. Погибла кассир 1970 года рождения, двое управляющих в больнице. Полиция задержала злоумышленников - ими оказались граждане Средней Азии, им от 19 до 24 лет.

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