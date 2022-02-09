В США арестовали россиянина за крупнейшую кражу биткоинов

В США взяли под стражу гражданина США и России Илью Лихтенштейна и его супругу, гражданку США, Хизер Морган по обвинению в краже биткоинов в 2016 году. Тогда, предположительно с криптовалютной биржи Bitfinex, было украдено более 119 тысяч биткойнов, говорится на сайте департамента юстиции США. Сумма кражи в долларах составила примерно 4,5$ млрд.

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Полиция США смогла изъять у пары только 94 тысячи биткойнов на сумму более $3,5 млрд.

Суд обвиняет Лихтенштейна во взломе операционной системы Bitfinex в 2016 году и проведении свыше двух тысяч незаконных транзакций. Уточняется, что из всей похищенной суммы за последние пять лет «отмыть» Лихтенштейн и Морган сумели только 25 тысяч биткойнов.

Суд также обвинил пару в заговоре с целью отмывания денег и обмане Соединённых Штатов. За подобные преступления предусматривается лишение свободы на срок около 25 лет.

Отмечается, что изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории США.