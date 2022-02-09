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53 минуты назад

В США арестовали россиянина за крупнейшую кражу биткоинов

News.ru

В США взяли под стражу гражданина США и России Илью Лихтенштейна и его супругу, гражданку США, Хизер Морган по обвинению в краже биткоинов в 2016 году. Тогда, предположительно с криптовалютной биржи Bitfinex, было украдено более 119 тысяч биткойнов, говорится на сайте департамента юстиции США. Сумма кражи в долларах составила примерно 4,5$ млрд.

В США арестовали россиянина за крупнейшую кражу биткоинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полиция США смогла изъять у пары только 94 тысячи биткойнов на сумму более $3,5 млрд.

Суд обвиняет Лихтенштейна во взломе операционной системы Bitfinex в 2016 году и проведении свыше двух тысяч незаконных транзакций. Уточняется, что из всей похищенной суммы за последние пять лет «отмыть» Лихтенштейн и Морган сумели только 25 тысяч биткойнов.

Суд также обвинил пару в заговоре с целью отмывания денег и обмане Соединённых Штатов. За подобные преступления предусматривается лишение свободы на срок около 25 лет.

Отмечается, что изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории США.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США нашло и вернуло большую часть выкупа, уплаченного трубопроводной компанией Colonial Pipeline хакерам, которые взломали её сеть, заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако. По словам Монако, в общей сложности было изъято 63,7 биткоина (примерно $2,3 млн).

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