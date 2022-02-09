В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
55 минут назад

Обнародовано расследование смерти Просвирнина

Елена Прошина

Соратники журналиста Егора Просвирнина, который погиб 27 декабря в центре Москвы, провели собственное расследование его смерти. Они отсмотрели записи с камер видеонаблюдения возле его дома, а также пообщались с экспертами. Результаты опубликованы на «Царском телевидении», с которым журналист сотрудничал в последнее время.

Обнародовано расследование смерти Просвирнина
Фото: FacebookFacebook

Изучив множество видеозаписей, авторы расследования пришли к выводу, что Просвирнин погиб в промежутке с 15:20 до 15:30. Отмечается, что версию об убийстве они отвергают, поскольку перед этим в подъезд никто не заходил, а на теле журналиста не найдено никаких следов борьбы.

Выяснилось, что с середины декабря Просвирин страдал от депрессии. Он жаловался знакомым на боль в области груди, а также бессонницу и неспособность сосредоточиться на работе. Последние три дня перед смертью он употреблял алкоголь, о чем уже сообщала его супруга Марина. А непосредственно перед трагедией Просвирнин повздорил сначала с женой, а после с тещей и своей матерью.

Эксперт в области токсикологии, оценив анализы журналиста, заявил, что в его организме были найдены кокаин и МДМА, и пришел к выводу, что в момент гибели он находился в состоянии измененного сознания. По его словам, Просвирнин мог не вполне отдавать отчет своим действиям.

Версию самоубийства друзья погибшего журналиста также отвергают. По их словам, он любил жизнь. Помимо этого, для суицида не было никаких предпосылок — Просвирнин строил большие планы на будущее. Авторы пришли к выводу, что произошедшее — трагическая случайность, которой можно было избежать.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители