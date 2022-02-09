Обнародовано расследование смерти Просвирнина

Соратники журналиста Егора Просвирнина, который погиб 27 декабря в центре Москвы, провели собственное расследование его смерти. Они отсмотрели записи с камер видеонаблюдения возле его дома, а также пообщались с экспертами. Результаты опубликованы на «Царском телевидении», с которым журналист сотрудничал в последнее время.
Изучив множество видеозаписей, авторы расследования пришли к выводу, что Просвирнин погиб в промежутке с 15:20 до 15:30. Отмечается, что версию об убийстве они отвергают, поскольку перед этим в подъезд никто не заходил, а на теле журналиста не найдено никаких следов борьбы.
Выяснилось, что с середины декабря Просвирин страдал от депрессии. Он жаловался знакомым на боль в области груди, а также бессонницу и неспособность сосредоточиться на работе. Последние три дня перед смертью он употреблял алкоголь, о чем уже сообщала его супруга Марина. А непосредственно перед трагедией Просвирнин повздорил сначала с женой, а после с тещей и своей матерью.
Эксперт в области токсикологии, оценив анализы журналиста, заявил, что в его организме были найдены кокаин и МДМА, и пришел к выводу, что в момент гибели он находился в состоянии измененного сознания. По его словам, Просвирнин мог не вполне отдавать отчет своим действиям.
Версию самоубийства друзья погибшего журналиста также отвергают. По их словам, он любил жизнь. Помимо этого, для суицида не было никаких предпосылок — Просвирнин строил большие планы на будущее. Авторы пришли к выводу, что произошедшее — трагическая случайность, которой можно было избежать.