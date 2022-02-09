Обнародовано расследование смерти Просвирнина

Соратники журналиста Егора Просвирнина, который погиб 27 декабря в центре Москвы, провели собственное расследование его смерти. Они отсмотрели записи с камер видеонаблюдения возле его дома, а также пообщались с экспертами. Результаты опубликованы на «Царском телевидении», с которым журналист сотрудничал в последнее время.

Фото: Facebook Facebook

Изучив множество видеозаписей, авторы расследования пришли к выводу, что Просвирнин погиб в промежутке с 15:20 до 15:30. Отмечается, что версию об убийстве они отвергают, поскольку перед этим в подъезд никто не заходил, а на теле журналиста не найдено никаких следов борьбы.

Выяснилось, что с середины декабря Просвирин страдал от депрессии. Он жаловался знакомым на боль в области груди, а также бессонницу и неспособность сосредоточиться на работе. Последние три дня перед смертью он употреблял алкоголь, о чем уже сообщала его супруга Марина. А непосредственно перед трагедией Просвирнин повздорил сначала с женой, а после с тещей и своей матерью.

Эксперт в области токсикологии, оценив анализы журналиста, заявил, что в его организме были найдены кокаин и МДМА, и пришел к выводу, что в момент гибели он находился в состоянии измененного сознания. По его словам, Просвирнин мог не вполне отдавать отчет своим действиям.