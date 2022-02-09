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1 час назад

Появилось видео разбойного нападения на «Пятерочку» в Истре

Александр Кузьмин

Момент разбойного нападения на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре, в результате которого погибла 51-летняя женщина, был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Следственный комитет России обнародовал жуткие кадры с места событий.

Минувшей ночью грабители в черных балаклавах с битами ворвались в торговую точку в селе Новопетровское и, напав на сотрудников, похитили из кассы 71 тысячу рублей, после чего скрылись с места преступления. Кассир магазина от полученных травм скончалась.

По подозрению в разбойном нападении по горячим следам были задержаны четыре человека. Ими оказались уроженцы Таджикистана.

Мигранты убили кассира «Пятерочки» в Подмосковье

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