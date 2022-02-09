Момент разбойного нападения на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре, в результате которого погибла 51-летняя женщина, был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Следственный комитет России обнародовал жуткие кадры с места событий.

Минувшей ночью грабители в черных балаклавах с битами ворвались в торговую точку в селе Новопетровское и, напав на сотрудников, похитили из кассы 71 тысячу рублей, после чего скрылись с места преступления. Кассир магазина от полученных травм скончалась.