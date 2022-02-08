Рэпера Chii Wvttz убили из засады

Американского рэпера Chii Wvttz (настоящее имя Джейкен Маккинли) убили из засады на выходе из одной из звукозаписывающих студий в Нью-Йорке, сообщает The Sun.

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18-летнего юношу ранили утром 6 февраля на парковке.

За последние несколько недель было убито или умерло преждевременно сразу несколько молодых рэперов. 24-летний Sad Frosty скончался по неназванным причинам, рэпера Wavy Navy Pooh застрелили в Майами, когда он ехал в машине со своими двумя детьми.

Рэпера Tdott Woo (настоящее имя Таджей Добсон) застрелили 1 февраля на пороге собственного дома в Бруклине. 22-летнего музыканта пытались спасти медики, он умер от ран в больнице.