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1 час назад

В Москве мужчина с перцовым баллончиком напал на пенсионерку

Мослентаиещё 1

Мужчина напал на пожилую женщину, распылив ей в лицо перцовый баллончик за просьбу не бить собаку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Москве мужчина с перцовым баллончиком напал на пенсионерку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, 76-летняя пенсионерка шла по подземному переходу у станции метро «Сокол» и увидела, как неизвестный пнул собаку. Она сделала ему замечание. В ответ мужчина огрызнулся и начал спорить с защитницей животного. Потом он достал из кармана перцовый баллончик и распылил его женщине в лицо . Прохожие вызвали пострадавшей скорую. Медики увезли ее в больницу имени Боткина, диагностировав ожог глаз.

Нападавший успел скрыться, теперь его разыскивает полиция.

Ранее житель Подмосковья напал с топором на соседа с детьми.

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