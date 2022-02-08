Дело бывшего министра Абызова передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников отправлено в Гагаринский суд Москвы, сообщили в Гепрокуратуре.

Органом предварительного следствия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), чч. 4, 8 ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Абызов в апреле 2012 года совместно со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили в целях завладения денежными средствами ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС». Преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.

«С 2012 по 2014 гг. указанные лица путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Пикаловой кипрской компанией «БЛЭКСИРИС ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД» и ОАО «СИБЭКО», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. В результате реализации этих договоров Абызовым, Степановым, Русаковым и другими лицами безвозмездно и противоправно обращены в свою пользу принадлежащие ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС» денежные средства на общую сумму 4 млрд рублей», – заявили в Генпрокуратуре.

После этого Абызов, Степанов, Русаков, Заяц, Пикалова, находясь в г. Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 г. совершили финансовые операции с похищенными средствами, конвертируя их в доллары США для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Позже в целях заключения договора купли-продажи акций ОАО «СИБЭКО» совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Власова, его заместителей Балан и Роженковой, которым за подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества передали 78 млн руб.

Затем Абызов, занимая государственную должность, вопреки установленным законом запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 г. сделке по продаже акций ОАО «СИБЭКО». Они извлекли преступный доход в сумме 32,5 млрд рублей, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж.

Ранее суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение районного суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти компаний 32,5 млрд рублей, отклонив жалобы адвокатов на приговор.

До этого Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.