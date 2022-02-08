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33 минуты назад

Эксперты поставили точку в деле Просвирнина

Алиса Селезнёва

Эксперты нашли в анализах погибшего журналиста и основателя «Спутника и Погрома» Егора Просвирнин кокаин, МДМА и седативный антигистаминный препарат. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Егор Просвирин был обнаружен 27 декабря 2021 года под окнами своей квартиры в центре Москвы. Он был голым, с ножом и газовым баллончиком. За несколько часов до происшествия Просвирин поссорился с женой и выгнал ее из дома.

Сегодня Telegram-канал 112 сообщил, что стали известны окончательные результаты экспертизы по делу о смерти Егора Просвирнина.

«В анализах основателя «Спутника и погрома» обнаружены кокаин, МДМА и седативный антигистаминный препарат. Эксперты определили в моче 0,355 мг кокаина, 0,043 мг доксиламина и МДМА», - отмечает канал.

При этом других веществ в анализах крови и мочи найдено не было, хотя эксперты проверяли их на наличие синтетических наркотиков, нейролептиков, антидепрессантов и транквилизаторов.

«Яростное обращение к русским»: из-за чего погиб Просвирнин

Похороны Просвирина прошли 4 января на Троекуровском кладбище. Прощание проходило в закрытом от СМИ формате, на него пришли несколько сотен человек.

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