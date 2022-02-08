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2 часа назад

Подростки на спор прыгнули из окна школы в Москве и выжили

Мослентаиещё 2

Двое подростков на спор прыгнули из окна школы в центре Москвы и выжили. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Подростки на спор прыгнули из окна школы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, инцидент произошел в 1231-й школе. Трое учеников устроили спор во время перемены, в результате которого двое из них выпрыгнули из окна четвертого этажа в сугроб.

Одного из пострадавших госпитализировали и диагностировали у него ушибы коленных суставов. Родители второго ребенка от госпитализации отказались, так как травм он не получил.

Уточняется, что социальный педагог провела беседу с одноклассниками: они подтвердили, что школьники сами прыгнули из окна в сугроб потому, что поспорили.

Ранее 11-летний ребенок попал в реанимацию из-за отравления суррогатным алкоголем в подмосковном Голицине.

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