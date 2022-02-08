В Подмосковье налетчики ограбили салон сотовой связи с помощью пистолета-зажигалки. Об произошедшем в Раменском инциденте сообщает информационный портал «МВД Медиа».
«Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение торговой точки и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили восемь телефонов. В момент совершения противоправного деяния третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», – уточняет портал.
Во время обыска в жилище одного из подозреваемых правоохранители обнаружили пистолет-зажигалку и четыре мобильных аппарата. Остальные телефоны грабители уже успели продать.