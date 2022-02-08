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1 час назад

Ограбление салона связи с пистолетом-зажигалкой попало на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье налетчики ограбили салон сотовой связи с помощью пистолета-зажигалки. Об произошедшем в Раменском инциденте сообщает информационный портал «МВД Медиа».

«Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение торговой точки и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили восемь телефонов. В момент совершения противоправного деяния третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», – уточняет портал.

Во время обыска в жилище одного из подозреваемых правоохранители обнаружили пистолет-зажигалку и четыре мобильных аппарата. Остальные телефоны грабители уже успели продать.

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