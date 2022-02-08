«Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение торговой точки и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили восемь телефонов. В момент совершения противоправного деяния третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», – уточняет портал.