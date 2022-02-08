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1 час назад

Крупный пожар на рынке во Владивостоке сняли на видео

Александр Кузьмин

Крупный пожар произошел на рынке во Владивостоке, где продается бытовая химия и продукты. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятую очевидцами запись в своем официальном Telegram-канале.

Как уточняется в МЧС России по Приморскому краю, на момент приезда спасателей один из павильонов был охвачен огнем. В тушении пожара приняли участие 37 человек и 9 единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал.

«Сложность тушения пожара заключалась в том, что строение состояло из сэндвич панелей, для того чтобы добраться до очага пожара огнеборцам приходилось полностью вскрывать стены с помощью специального инструмента, и только после этого проливать очаги возгорания», – отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Клепиков.

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