Крупный пожар на рынке во Владивостоке сняли на видео

«Сложность тушения пожара заключалась в том, что строение состояло из сэндвич панелей, для того чтобы добраться до очага пожара огнеборцам приходилось полностью вскрывать стены с помощью специального инструмента, и только после этого проливать очаги возгорания», – отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Клепиков.