Крупный пожар на рынке во Владивостоке сняли на видео

Крупный пожар произошел на рынке во Владивостоке, где продается бытовая химия и продукты. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятую очевидцами запись в своем официальном Telegram-канале.
Как уточняется в МЧС России по Приморскому краю, на момент приезда спасателей один из павильонов был охвачен огнем. В тушении пожара приняли участие 37 человек и 9 единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал.
«Сложность тушения пожара заключалась в том, что строение состояло из сэндвич панелей, для того чтобы добраться до очага пожара огнеборцам приходилось полностью вскрывать стены с помощью специального инструмента, и только после этого проливать очаги возгорания», – отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Клепиков.