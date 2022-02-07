В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
37 минут назад

Москвич получил ножевые ранения из-за кота

Мослента

Житель Москвы получил ранения из-за кота, пишет «Комсомольская правда».

Москвич получил ножевые ранения из-за кота
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressKomsomolskaya Pravda / Global Look Press

Инцидент произошел 3 февраля в пятиэтажке в районе Царицыно, где пенсионер проживает вместе с сыном и его сожительницей. Мужчина решил выпустить кота, жалобно мяукавшего и смотревшего в окно, на улицу. Он открыл форточку, чтобы животное могло погулять. Остановила его невестка, которая набросилась на свекра с ножом. Она нанесла ему три удара в голову, предплечье, кисть.

У пострадавшего началось сильное кровотечение, из-за которого вызвали скорую. После оказанной в больнице медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался. Полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее жители подмосковного Ногинска забили тревогу из-за кота и попросили помощи у росгвардейцев.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители