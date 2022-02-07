Москвич получил ножевые ранения из-за кота

Житель Москвы получил ранения из-за кота, пишет «Комсомольская правда».
Инцидент произошел 3 февраля в пятиэтажке в районе Царицыно, где пенсионер проживает вместе с сыном и его сожительницей. Мужчина решил выпустить кота, жалобно мяукавшего и смотревшего в окно, на улицу. Он открыл форточку, чтобы животное могло погулять. Остановила его невестка, которая набросилась на свекра с ножом. Она нанесла ему три удара в голову, предплечье, кисть.
У пострадавшего началось сильное кровотечение, из-за которого вызвали скорую. После оказанной в больнице медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался. Полиция выясняет все детали случившегося.
Ранее жители подмосковного Ногинска забили тревогу из-за кота и попросили помощи у росгвардейцев.