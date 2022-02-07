Из магазина в центре Москвы украли шубу

Неизвестный похитил из магазина в Мещанском районе Москвы шубу стоимостью 125 тысяч рублей. Об этом Вечерней Москве в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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В полицию обратился 54-летний мужчина, который рассказал, что 27 января из его магазина неизвестный человек похитил шубу. Стоимость шубы оценивается в 125 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».

7 февраля в Студенческом проезде в городе Ивантеевка двое мужчин пытались взорвать банкомат и украсть из него деньги. Мужчины закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать, и подожгли. Но не рассчитали, из-за чего один из них скончался.