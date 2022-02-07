Крупный пожар на улице в Петербурге сняли на видео

Вечером в воскресенье, 6 февраля, в Приморском районе Петербурга вспыхнул крупный пожар. Об этом передает "Петербургский дневник". О происшествии рассказали местные жители.

Они сняли пламя на видео, а пугающие кадры выложили в социальных сетях. Ролики опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Горит где-то недалеко от железнодорожной станции «Шувалово», - написали авторы поста.