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1 час назад

Крупный пожар на улице в Петербурге сняли на видео

Вечером в воскресенье, 6 февраля, в Приморском районе Петербурга вспыхнул крупный пожар. Об этом передает "Петербургский дневник". О происшествии рассказали местные жители.

Они сняли пламя на видео, а пугающие кадры выложили в социальных сетях. Ролики опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Горит где-то недалеко от железнодорожной станции «Шувалово», - написали авторы поста.

На фотографиях и видео, сделанных свидетелями, видно, как к небу поднимаются языки пламени и столб черного дыма.

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