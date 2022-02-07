Топ-менеджер крупной российской компании погиб в Аргентине

Во время туристической экспедиции в Аргентине погиб 61-летний топ-менеджер российской компании «Таиф» Дмитрий Тесленко. Трагический инцидент произошел во время восхождения на гору Аконкагуа в Андах, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Фото: АО «УК «ТАИФ» АО «УК «ТАИФ»

На отметке 6100 метров бизнесмену стало плохо. Другие участники группы пытались оказать ему первую помощь и запустить сердце, но безрезультатно. Спасатели доставили тело на базу Хорконес.

«Таиф» — российский инвестиционный холдинг. Ранее он являлся одной из крупнейших непубличных компаний России, под контролем которой находилась большая часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. В 2020 году выручка холдинга составила 582 миллиарда рублей.