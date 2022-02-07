Главный вор в законе России призвал авторитетов сплотиться

Захарий Калашов, 68-летний вор, известный в криминальном мире как главный вор в законе России Шакро Молодой, обратился к криминальным авторитетам с призывом забыть старые обиды и сплотиться. Воровское послание Шакро в понедельник, 7 февраля, публикует издание «Прайм Крайм».

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В своем обращении Шакро, являющийся, по версии Следственного комитета России (СКР), лидером преступного мира страны, назвал текущее положение в воровском мире коллапсом, к которому привели поспешные решения и самоуправство.

«Нарушены все жизненные устои, за которые наши предки проливали кровь. Нет общего единства», — заявил вор в законе в своем послании.

Калашов пишет, что на нынешнее поколение воров в законе легла миссия сохранения продолжения воровского дела. А потому важно пересмотреть титулы всех принятых в воровскую семью в одностороннем порядке авторитетов. Имена так называемых навязанных воров он опубликовал в постскриптуме под посланием. Там указаны Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и множество авторитетов, включая родственников самого Шакро.

Главный вор в законе России отмечает, что пытался наладить диалог в криминальном мире, когда находился на свободе, но до конца в этом вопросе не преуспел. «Возможно, что-либо упустил?! Недосмотрел... Я не снимаю с себя ответственности и готов первый и громко просить прощения у всех братьев», — заявил Шакро.