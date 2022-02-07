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28 минут назад

Российского депутата арестовали за нарколабораторию

В Ярославской области задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников, подозреваемый в организации нарколаборатории. Об этом сообщает 76.ru.

Российского депутата арестовали за нарколабораторию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным портала, против Бортникова возбуждено дело о незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд отправил чиновника в СИЗО на два месяца. Под стражей он будет находиться до 15 марта 2022 года.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Александр Бортников — сын депутата муниципалитета Ярославля, председателя постоянной комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игоря Бортникова.

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