Потерпевшие по делу банды Цапков просят возобновить следствие

Потерпевшие из дела банды Цапков просят главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о личном приеме, истребовать уголовные дела о нераскрытых убийствах, в том числе главы Кущевского района Бориса Москвича, возобновить по ним следствие и привлечь к уголовной ответственности причастных к организации этих преступлений. Как уточнил ТАСС один из адвокатов потерпевших Игорь Волков, родственники убитых просят проверить на причастность к организации нераскрытых убийств Вячеслава Цеповяза, его бывшую супругу Наталью Стришнюю и ее брата Ивана.

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"Наши доверители просят главу Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина принять их на личном приеме, либо посредством видеосвязи по обстоятельствам, изложенным в обращении, направленном ему накануне. Мы просим истребовать приостановленное уголовное дело по факту убийства Бориса Москвича из следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в центральный аппарат СК РФ, установить роль Стришней и Цеповяза в этом преступлении, проверить показания члена кущевской банды Владимира Алексеева о причастности этих же лиц к убийству Богачевых, Смольникова, несовершеннолетнего внука Бегиджанова и водителя Сарханян", - рассказал собеседник агентства.

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По его словам, родственники жертв кущевской банды также просят Бастрыкина забрать уголовное дело в отношении "финансиста банды" и его сообщников в центральный аппарат СК РФ, "установить всех выгодоприобретателей преступных активов банды и привлечь их к уголовной отвественности".

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.