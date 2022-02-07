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23 минуты назад

Российский блогер взорвал чужой BMW за 10 миллионов

Блогер Михаил Литвин взорвал BMW М5 стоимостью 10 млн рублей, принадлежащий его приятелю, и снял это на видео. Об этом рассказало ASTV.RU.

Российский блогер взорвал чужой BMW за 10 миллионов
Фото: ReutersReuters

По данным канала, Литвин посвятил свой новый ролик автомобильному блогеру Саиду Губденскому, погибшему в ДТП на Кутузовском проспекте осенью 2021 года.

Ранее владелец BMW проиграл Литвину спор, где на кону стояла судьба машины. Блогер оставил авто приятеля в центре поляны, облил его бензином и выстрелил в машину из лука горящей стрелой. После этого BMW взорвался.

В 2020 году Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России. Его контент - это экстремальная езда, поджоги машин, призы за задания вроде «набей тату на лице».

Ранее блогер облил облил бензином и сжег свой автомобиль Mercedes AMG 63 GTS стоимостью 13 млн рублей.

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