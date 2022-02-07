Летевший из Москвы самолет аварийно сел в Омске

"Сегодня утром в процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета. Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, технические службы приступили к осмотру самолета", - сказали в пресс-службе.