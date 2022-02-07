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33 минуты назад

В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны

Гражданам России необходимо разрешить любые способы самообороны от тех, кто незаконно проникает в жилище, сообщают «Известия» со ссылкой на депутатов Госдумы РФ.

В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они предоставили проект закона об этом в правительство РФ и Верховный суд. Как предполагается, в случае принятия законопроекта россияне получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру.

Как напомнили депутаты, право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Как следует из пояснительной записке к документу, согласно действующему закону, жители России ограничены в самообороне из-за того, что они должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. При этом преступники не ограничиваются ни чем.

Также поясняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Во фракциях отнеслись к идее по-разному. Эксперты считают, что законопроект будет резонансным, но пока предсказать его судьбу нельзя.

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