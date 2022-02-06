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19 минут назад

Россиянин облил бензином жену-инвалида и малолетних детей и поджег их

В иркутской деревне пьяный муж-ревнивец облил бензином супругу c двумя малолетними детьми и поджег. В результате погибли его годовалый и четырехлетний сыновья. О происшествии сообщает управление СКР по Иркутской области.

Россиянин облил бензином жену-инвалида и малолетних детей и поджег их
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером в одном из домов деревни Тимирязева Качугского района начался пожар. Во время тушения пожарные нашли тела малолетних детей в возрасте 1 года и 4-х лет. Правоохранители установили, что к пожару причастен 28-летний мужчина, проживающий в указанном доме.

«По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате смерть двоих детей наступила на месте происшествия. Женщина с младшим ребёнком доставлены в ОГБУЗ «Качугская РБ» с термическими ожогами различной степени тяжести», - сообщают следователи.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних детей.

Telegram-канал Babr Mash уточняет, что ссора на почве ревности произошла между 28-летним Андреем Усовым и его 30-летней женой с инвалидностью. Выжившему третьему сыну всего шесть месяцев.

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